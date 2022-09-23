В Одессе слышали звуки взрывов

В Одессу снова раздались взрывы. Стоит вспомнить, что тревогу в городе и области не объявляли.

Информацию начали сообщать в телеграм-каналах ориентировочно в 21:39 23 сентября. В этот день россия дважды атаковала город иранскими драконами-камикадзе.

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В Одессе снова прогремели взрывы

Суспільне сообщило, что взрыв в Одессе прогремел ориентировочно в 21:39 23 сентября. Однако официальной информации власти не предоставляли.

Предварительно известно, что 23 сентября в Одессе оказалось трагическим. Ориентировочно в 16:18 в районе седьмой станции Люстдорфской дороги в Киевском районе Одессы прогремел взрыв на заправке. Спасатели сразу предупредили, что он не связан с атакой россиян.

Предварительно писали, что на АЗС велись сварочные работы и взорвался газовый баллон. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате взрыва погиб работник подрядной организации, проводивший на территории АЗС сварочные работы. По данным Братчука:

предварительно установили, что мужчина во время выполнения работ не придерживался мер по соблюдению правил и норм безопасности;

на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

полицейские открыли уголовное дело по факту взрыва на автозаправочной станции.

Россия дважды атаковала Одессу дронами-камикадзе

Ориентировочно в 16 часов 23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу двумя иранскими дронами-камикадзе, которые прилетели с моря. Один наши силы ПВО сбили.

К сожалению, в результате атаки дронов погиб гражданский человек. Также удары повредили административное здание в припортовой зоне Одессы.

Впоследствии россия во второй раз атаковала Одессу дронами Shahed 136. Впоследствии пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что дроны удалось сбить.

По данным командования Воздушных Сил ВСУ по состоянию на 18:30 23 сентября шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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