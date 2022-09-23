Інформацію почали повідомляти у телеграм-каналах орієнтовно о 21:39 23 вересня. У цей день росія двічі атакувала місто іранськими дронами-камікадзе.
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У Одесі знову пролунали вибухи
Суспільне повідомило, що вибух в Одесі пролунав орієнтовно о 21:39 23 вересня. Проте офіційної інформації влада не надавала.
Попередньо відомо, що 23 вересня в Одесі виявилось трагічним. Орієнтовно о 16:18 у районі сьомої станції Люстдорфської дороги, що у Київському районі Одеси, пролунав вибух на заправці. Рятувальники відразу попередили, що він не пов'язаний з атакою росіян.
Попередньо писали, що на АЗС велися зварювальні роботи і вибухнув газовий балон.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що внаслідок вибуху загинув працівник підрядної організації, який проводив на території АЗС зварювальні роботи. За даними Братчука:
- попередньо встановили, що чоловік під час виконання робіт не вжив заходів щодо дотримання правил та норм безпеки;
- на місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- поліцейські відкрили кримінальну праву за фактом вибуху на автозаправній станції.
Росія двічі атакувала Одесу дронами-камікадзе
- Орієнтовно о 16 годині 23 вересня російські окупанти атакували Одесу двома іранськими дронами-камікадзе, які прилетіли з моря. Один наші сили ППО збили.
- На жаль, внаслідок атаки дронів загинула цивільна людина. Також удари пошкодили адміністративну будівлю в припортовій зоні Одеси.
- Згодом росія вдруге атакувала Одесу дронами Shahed 136. Згодом речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що дрони вдалось збити.
- За даними командування Повітряних Сил ЗСУ станом на 18:30 23 вересня шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.