Інформацію почали повідомляти у телеграм-каналах орієнтовно о 21:39 23 вересня. У цей день росія двічі атакувала місто іранськими дронами-камікадзе.

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У Одесі знову пролунали вибухи

Суспільне повідомило, що вибух в Одесі пролунав орієнтовно о 21:39 23 вересня. Проте офіційної інформації влада не надавала.

Попередньо відомо, що 23 вересня в Одесі виявилось трагічним. Орієнтовно о 16:18 у районі сьомої станції Люстдорфської дороги, що у Київському районі Одеси, пролунав вибух на заправці. Рятувальники відразу попередили, що він не пов'язаний з атакою росіян.

Попередньо писали, що на АЗС велися зварювальні роботи і вибухнув газовий балон.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що внаслідок вибуху загинув працівник підрядної організації, який проводив на території АЗС зварювальні роботи. За даними Братчука:

попередньо встановили, що чоловік під час виконання робіт не вжив заходів щодо дотримання правил та норм безпеки;

на місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій;

поліцейські відкрили кримінальну праву за фактом вибуху на автозаправній станції.

Росія двічі атакувала Одесу дронами-камікадзе

Орієнтовно о 16 годині 23 вересня російські окупанти атакували Одесу двома іранськими дронами-камікадзе, які прилетіли з моря. Один наші сили ППО збили.

На жаль, внаслідок атаки дронів загинула цивільна людина. Також удари пошкодили адміністративну будівлю в припортовій зоні Одеси.

Згодом росія вдруге атакувала Одесу дронами Shahed 136. Згодом речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що дрони вдалось збити.

За даними командування Повітряних Сил ЗСУ станом на 18:30 23 вересня шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

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