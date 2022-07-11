В Одессе слышны взрывы: в области объявили воздушную тревогу

В Одесской области утром 11 июля объявили воздушную тревогу. Вскоре жители областного центра услышали звуки взрывов.

Сирены в регионе включили в 10:53. Уже через 13 минут сообщили о взрывах.

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Пока неизвестно, что именно случилось – вражеские "прилеты" или звуки от работы ПВО. Вскоре областная военная администрация обязательно предоставит больше информации.

Заметим, тревога в области все еще продолжается. Поэтому пребывайте в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя.