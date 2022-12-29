"На Энгельс ее": украинцы шутят о демонтаже памятника Екатерине II

В Одессе наконец-то демонтировали памятник российской императрице Екатерине II. Такое событие не могло остаться без внимания шуток.

Да, сеть взорвалась мемами. 24 канал. Кстати, украинцы спрашивают, можно ли Екатерину сбросить на "Энгельс". Жалеют, что Екатерина "нелетающая".

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"Катя уезжает из Одессы"

Украинцы предлагают свои варианты замены памятнику. Отмечают, что эта "Катя" уезжает из Одессы, но в мире есть еще много Екатерин, которые можно поставить на свободный постамент.

Мемы о демонтаже Екатерины / Фото из сети:

По такому случаю в сети даже рифмуют стихи.



Стихи о Екатерине / Фото "Goni Мемаси"

Кстати, пользователи даже предполагают, что следующим можно "демонтировать" выступавшего против сноса памятника российской императрице.

Как сносили монумент

Демонтаж Екатерины начался вечером 28 декабря. За императрицей улетел и памятник Александру Суворову.

Решение о демонтаже было поддержано на сессии городского совета еще 30 ноября. Забор вокруг монумента установили в начале ноября. Там было написано, что ведут подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Учредителям Одессы".

Кстати, еще летом петиция о сносе памятника набрала на сайте ОП достаточно подписей. Однако против инициативы выступал мэр Геннадий Труханов.