В Одессе слышали взрывы во время всеукраинской воздушной тревоги

Ночью 6 июля из-за очередной угрозы вражеских обстрелов объявили всеукраинскую воздушную тревогу. Вскоре в Одессе начали сообщать о взрывах.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, напоминает 24 канал. Ведь довольно часто ракеты россиян прилетают именно в жилые районы, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.

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В Одессе сообщают о взрывах

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 2:36. Приблизительно через 50 минут местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрывов.

По информации одесских телеграм-каналов, на побережье работала система противовоздушной обороны. Взрывы не были мощными, а гулкими и протяжными.

Пока точно неизвестно, действительно ли это были звуки работы ПВО, или вражеский "прилет". Официальной информации на этот счет пока нет. Как бы то ни было, покидать укрытие до объявления отбоя воздушной тревоги не стоит.

Кратко о последнем вражеском обстреле Одесщины

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Во время воздушной тревоге не следует распространять адресов попаданий российских ракет. Также не нужно публиковать фото или видео с мест обстрелов, ведь это помогает оккупантам корректировать огонь.