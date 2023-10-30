В Одессе сразу после тревоги прогремели взрывы: предупреждали об угрозе баллистики
Утром 30 октября в Одессе прогремели мощные взрывы. Это произошло сразу после того, как Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
В настоящее время вся информация уточняется. Детальнее о ситуации расскажет 24 Канал.
Смотрите также Ночную атаку враг направил на портовую инфраструктуру: над Одесской областью сбили 9 "Шахедов"
В Одессе прогремели мощные взрывы
Как только в Одессе и регионе объявили воздушную тревогу, в городе раздались три громких взрыва.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В настоящее время взрывы в Одессе продолжаются. По предварительной информации, это возможные пуски "Ониксов".
Воздушные силы и местные власти призвали людей находиться в укрытиях, поскольку возможны и новые атаки.
Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!
– написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В Воздушных силах предупреждали: "Одесская область – угроза применения баллистического вооружения! Оставайтесь в укрытиях!"
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что когда раздается команда воздушной тревоги, то нужно обязательно реагировать. А когда сообщают об угрозе баллистики – нужно идти в укрытие.
"Если баллистическая ракета запущена из Крыма – это довольно короткое время подлета. Баллистика – это быстро. Так и произошло. Ждем сообщения от местных властей", – отметил он.
В сети уже обнародовали следы пусков "Ониксов" со стороны Симферополя, которые могли запустить по Одессе.
Пуски "Ониксов": смотрите видео
Мониторинговые каналы сообщили, что, предварительно, Одесса и окрестности города были атакованы 6 "Ониксами". В настоящее время эта информация уточняется.
В 08:56 в Одессе и области объявили отбой воздушной тревоги.
Массированная атака по Украине 30 октября: что известно
- В ночь на 30 октября оккупанты атаковали 12-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.
- Пуски КАР Х-59 осуществлены из вражеских самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, "Шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск – Россия.
- Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.