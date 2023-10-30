В Одессе сразу после тревоги прогремели взрывы: предупреждали об угрозе баллистики

Утром 30 октября в Одессе прогремели мощные взрывы. Это произошло сразу после того, как Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

В настоящее время вся информация уточняется. Детальнее о ситуации расскажет 24 Канал.

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В Одессе прогремели мощные взрывы

Как только в Одессе и регионе объявили воздушную тревогу, в городе раздались три громких взрыва.

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В настоящее время взрывы в Одессе продолжаются. По предварительной информации, это возможные пуски "Ониксов".

Воздушные силы и местные власти призвали людей находиться в укрытиях, поскольку возможны и новые атаки.

Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Воздушных силах предупреждали: "Одесская область – угроза применения баллистического вооружения! Оставайтесь в укрытиях!"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что когда раздается команда воздушной тревоги, то нужно обязательно реагировать. А когда сообщают об угрозе баллистики – нужно идти в укрытие.

"Если баллистическая ракета запущена из Крыма – это довольно короткое время подлета. Баллистика – это быстро. Так и произошло. Ждем сообщения от местных властей", – отметил он.

В сети уже обнародовали следы пусков "Ониксов" со стороны Симферополя, которые могли запустить по Одессе.

Пуски "Ониксов": смотрите видео

Мониторинговые каналы сообщили, что, предварительно, Одесса и окрестности города были атакованы 6 "Ониксами". В настоящее время эта информация уточняется.

В 08:56 в Одессе и области объявили отбой воздушной тревоги.

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