В Одессе сразу после воздушной тревоги раздался взрыв: оставайтесь в укрытиях

В Одессе около 16:08 26 июня прозвучала воздушная тревога. Уже примерно в 16:19 местные жители сообщили о взрыве.

Местных жителей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

Заметьте Оккупанты трижды ударили из "Градов" и артиллерии по людям и жилью в Днепропетровской области

Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины.

По данным СМИ, украинская ПВО в Одесской области сбила ракету российских оккупантов.

Ракетные удары по Одесской области

Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – сообщил, что российские захватчики атаковали Одесскую область 70 ракетами.

По словам Братчука, к сожалению, в результате ракетных ударов погибли 10 мирных жителей. Среди них – ребенок. Кроме того, известно о почти 3 десятках пострадавших.

Обстрел Киева

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – сообщил, что утром 26 июня российские захватчики ударили по центру Киева 4 высокоточными ракетами. Российские оккупанты намеренно били по жилой инфраструктуре.

Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", которые уничтожают цивилизацию,

– заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул: всех террористов всегда ждет один финал – расплата.

Юрий Игнат – спикер Командования Воздушных сил – добавил, что российские оккупанты ударили ракетами из акватории Каспийского моря. Враг бил по украинской столице со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

По состоянию на 16:00 26 июня количество пострадавших в результате обстрела возросло до 6 человек. К сожалению, известно об одной жертве.

Виталий Кличко призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Кроме того, мэр Киева напомнил, что нельзя фотографировать и снимать видео с мест "прилета". Распространение такого контента ставит под угрозу жизнь спасателей.

Мэр Киева подчеркнул, что "враг сатанеет и хочет нас запугать, посеять панику и уныние".

Заметьте – Что известно о ракетном обстреле Киева: смотрите видео