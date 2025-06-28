В Одессе в результате атаки погибла семейная пара

В ночь на 28 июня враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. К сожалению, в результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

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В Одессе есть погибшие после атаки

В ночь на 28 июня оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед". В Одесской ОГА сообщали, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура – повреждена многоэтажка и автомобили.

На месте сразу начали работать все необходимые службы. К сожалению, спасатели ночью обнаружили тела погибших.

Так, в результате попадания вражеского дрона в квартиру погибла семейная пара. Их тела спасатели нашли под завалами.

Кроме того, известно о пострадавших. Сначала сообщали о 3 пострадавших, но впоследствии их количество резко возросло до 6.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая и вечная память!

Кроме того, известно о пострадавших. Сначала сообщали о 3 пострадавших, но впоследствии их количество резко возросло до 6.

Сейчас госпитализированы 2 детей: 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также в больницах находятся 4 взрослых. Медики оценивают их состояние как среднее.