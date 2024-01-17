В Одессе в результате атаки "Шахедов" без отопления более полусотни домов

В ночь на 17 января россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате атаки противника более 50 домов остались без теплоснабжения.

Олег Кипер, глава Одесской ОВА, рассказал, что в результате ночной вражеской атаки зафиксировали повреждение теплосети.

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Более полусотни домов без отопления

Кипер сообщил, что по состоянию на 10:39 без отопления осталось 58 домов в городе Одессе.

По его словам, восстановительные работы могут продолжаться сутки.

В результате повреждения теплосети, без отопления сейчас находится 58 домов в городе Одесса. Срок выполнения восстановительных работ – сутки,

– отметил глава Одесской ОВА.

В КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщили, где приостановлено теплоснабжение в городе.

Так, в результате ночной вражеской атаки на Одессу приостановлено теплоснабжение по следующим адресам:

ул. Армейская, 13,15,17,17а,19,21,23;

Ботанический переулок, 2,2,4,6;

Проспект Гагарина, 23/4, 23/5;

ул. Маршала Говорова, 5,5(а,б);

Проспект Шевченко, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.

Там заявили, что сейчас они ожидают разрешения начать работы по возобновлению теплоснабжения. В КП "Теплоснабжение города Одессы" отметили, что об их ходе будут сообщать дополнительно.

Также стало известно, что из бюджета Одессы было выделено 5 миллионов гривен на 8 домов, которые повредило при атаке России в Приморском районе. Все они расположены по проспекту Шевченко. Такое решение было принято на внеочередной сессии горсовета сегодня, 17 января.

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