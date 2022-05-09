В Одессе в результате обстрела загорелся торговый центр

В Одессе вечером объявили воздушную тревогу. После этого СМИ начали писать, что в результате обстрела загорелся торговый центр.

Соответствующую информацию сообщило Суспільне. Об этом стало известно ориентировочно в 23:06 по Киеву.

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В Одессе загорелся торговый центр

Вечером 9 мая в Одессе была объявлена воздушная тревога. Люди слышали несколько громких взрывов, в одном из торговых центров начался пожар,

– говорится в сообщении.

Предварительно официально ни представители Одесской областной военной администрации, ни спасатели ситуацию не комментировали. Поэтому неизвестны причины пожара, как и площадь загорания и последствия.