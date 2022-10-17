В Одессе во время тревоги прогремели взрывы
17 октября 2022 , 17:11Читати новину українською
В Одессе во время воздушной тревоги около 17:05 раздались громкие взрывы. Людей просят оставаться в укрытиях.
В Одессе сработало ПВО
Очевидцы сообщили о нескольких взрывах. Вероятно, это работа ПВО. В небе виден дым. 24 канал сообщает, что известно об атаке.
Внимание Киев атаковали дроны-камикадзе: количество погибших возросло
Россияне атаковали дронамами-камикадзе
Вскоре представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что это действительно работала противовоздушная оборона.
Россияне пытались атаковать Одессу дронами-камикадзе – их удалось сбить.