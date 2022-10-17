В Одессе во время тревоги прогремели взрывы

17 октября 2022 , 17:11
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В Одессе во время воздушной тревоги около 17:05 раздались громкие взрывы. Людей просят оставаться в укрытиях.

В Одессе сработало ПВО

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах. Вероятно, это работа ПВО. В небе виден дым. 24 канал сообщает, что известно об атаке.

Внимание Киев атаковали дроны-камикадзе: количество погибших возросло

Россияне атаковали дронамами-камикадзе

Вскоре представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что это действительно работала противовоздушная оборона.

Россияне пытались атаковать Одессу дронами-камикадзе – их удалось сбить.

 
Автор: Анастасія Лукашевська