Одесса возвращается к стабилизационным графикам отключений света

После ударов по инфраструктуре Украины 17 ноября в Одессе были введены экстренные отключения. Город погрузился в блэкаут, во многих районах очень долго не было света. Но теперь энергетики сообщили, что с 20 ноября будут действовать стабилизационные графики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Энергетики неустанно работали, чтобы запитать как можно больше домов, и теперь просят не пользоваться всеми мощными устройствами сразу.

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Какими будут отключения в Одесской области 20 ноября

Ситуация в Одесской области позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений. Отключения могут корректироваться в течение дня в случае, если Укрэнерго будет обновлять команды согласно ситуации в энергосистеме. Энергетики продолжают работать на местах. Битва за свет продолжается,

– написали в ДТЭК.

Судя по сообщению, ГСО будут действовать с 6:00 до 23:00. Для некоторых групп электроэнергию будут отключать дважды в течение дня.

График стабилизационных отключений в Одесской области 20 ноября:

1 группа – свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00.

2 группа – свет будет отсутствовать с 07:00 до 11:00.

3 группа – свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00.

4 группа – свет будет отсутствовать с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00.

5 группа – свет будет отсутствовать с 13:00 до 16:00.

6 группа – свет будет отсутствовать с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00.

Важно! Ситуация с энергетикой в Одесской области после обстрелов была наихудшей. Как работали энергетики – читайте здесь.