В Одессе взорвалась трансформаторная подстанция: спасатели не могут начать тушение
У Киевского суда Одессы 2 декабря взорвалась трансформаторная подстанция. Спасатели не могут начать тушение пожара, пока объект не обесточат.
Местные телеграм-каналы сообщают, что пожару предшествовал взрыв. После него над городом поднялся столб черного дыма.
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Что происходит в Одессе
Дым от горения подстанции был виден в разных районах города. На место пожара прибыли спасатели, однако они не смогли начать тушение пожара, ведь для этого нужно было обесточить объект.
По состоянию на 16:40, по данным местных телеграм-каналов, спасатели смогли начать тушение пожара – специалисты обесточили подстанцию.
Пожар в Одессе: смотрите видео
В ГСЧС обещают впоследствии предоставить детали по поводу инцидента. Информации о пострадавших по состоянию на 17:00 нет.
Ситуация со светом в Одесской области
После массированных ракетных обстрелов в Одесской области, как и в большинстве регионов Украины, ситуация с электроснабжением сложная, ведь оккупанты атакуют именно энергетические объекты. 2 декабря на территории области введены аварийные отключения электроэнергии, что означает, что графики почасовых отключений не действуют.