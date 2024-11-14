Одессу атакуют дроны и ракеты: в городе прогремела серия взрывов
Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Вечером 14 ноября в Одессе прогремели взрывы.
В городе работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственных корреспондентов в Одессе.
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Что известно о взрывах в Одессе
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 21:18.
Сначала предупреждали об угрозе тактической авиации, а затем о БпЛА.
Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе работает противовоздушная оборона,
– написал мэр Труханов.
В 21:37 прогремел первый взрыв, а через 10 минут – несколько повторных.
"Взрывы раздались в пределах Одессы. Предварительно были применены 2х крылатые управляемые авиационные ракеты Х-59/69", – сообщили мониторы.
По данным Одесской ОВА, ПВО также работала по "Шахедам".
Между тем, мониторинговые каналы сообщают о движении новых ударных БпЛА. Это также подтвердил мэр Одессы.
"Еще две группы БпЛА в сторону города. Центральная часть города, будьте осторожны!" – написал он.
В 22:00 в городе снова слышали взрывы.
В 22:12 Воздушные силы предупредили о движении новых БПЛА из акватории Черного моря.