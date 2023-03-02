В Одессе женщина сама догнала грабителя и передала его полиции

В Одессе 2 марта женщина поймала преступника. Она стала свидетелем кражи и не смогла остаться в стороне.

Инцидент произошел на улице генерала Бочарова. Женщина увидела, как мужчина украл из кармана пенсионера мобильный телефон. Воспользовавшись беспомощностью дедушки, злоумышленник стал убегать.

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Женщина догнала вора

Хрупкая, но смелая женщина побежала за кражей. Она догнала и задержала мужчину и сразу позвонила по телефону в полицию. Правоохранители моментально прибыли на место происшествия, где женщина передала им задержанного.



Телефон, который хотели угнать / Фото полиции

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, на место вызвали следователей. В полиции поблагодарили смелую гражданку за неравнодушие.



Задержавшая грабителя женщина / Фото полиции

Похожий случай в Обухове

В начале февраля в Обухове храбрая женщина ни на мгновение не испугалась грабителя, который ворвался в магазин. Продавщица сама остановила нападающего, хотя он набросился на нее с палкой.

Женщина через мгновение забрала у злоумышленника палку и пинком выгнала из магазина. Затем его задержали правоохранители и отправили в изолятор.

Украинцы в сети восхищались храбростью женщины.