Об этом пишет Суспильне и местные телеграммы-каналы.

Удалось ли спасти ребенка, которого унесло на матрасе в море?

По данным журналистов, инцидент произошел 28 июля. Факт чрезвычайной ситуации Общественному подтвердили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ГНСУ, проведение спасательной операции усугубляли угрозы в море и воздухе. Ситуацию пограничники держали под контролем.

Местные телеграм-каналы писали, что вместе с ребенком на матрасе в море отнесло также и 2 взрослых. По предварительным данным, пострадавших спасли местные, воспользовавшись надувной лодкой с мотором.