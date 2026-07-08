Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

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Как нашли тело девочки?

Недалеко от города Южное, в воде у берега, местные жители обнаружили тело ребенка. Его вытащили на берег, после чего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Из-за сильного течения девочку быстро унесло от берега. Несмотря на поисково-спасательные работы, найти ее живой не удалось,

– отметили в полиции.

Напомним, 19 июня в селе Сичавка Одесской области в море пропала 10-летняя София Потемкина. В тот день она вместе с бабушкой пошла купаться на стихийный пляж. Ребенка на надувном круге унесло в море. Прабабушка пыталась спасти девочку, но не смогла.

Через несколько дней ее не смогли найти и спасатели, поэтому активную фазу поисковой операции прекратили.

Ранее в Ровенской области искали двух малолетних братьев, пропавших 5 апреля в селе Колки. Тело 3-летнего мальчика нашли в тот же день, а поиски его 4-летнего брата продолжались еще 10 дней.

К операции были привлечены спасатели, полицейские, волонтеры, кинологи, дроны и лодки. Ребенка обнаружили в водоеме примерно в километре от места исчезновения.