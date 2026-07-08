Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одещини.

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Як знайшли тіло дівчинки?

Поблизу міста Південне, у воді біля берега, місцеві виявили тіло дитини. Його витягли на берег, після чого направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Через сильну течію дівчинку швидко віднесло від берега. Попри пошуково-рятувальні роботи, знайти її живою не вдалося,

– зазначили в поліції.

Нагадаємо, 19 червня в селі Сичавка на Одещині у морі зникла 10-річна Софія Потьомкіна. Того дня вона разом із бабусею пішла купатися на стихійний пляж. Дитину на надувному колі віднесло в море. Прабабуся намагалася врятувати дівчинку, однак не змогла.

Через кілька днів її не змогли знайти й рятувальники, тож активну фазу пошукової операції припинили.

Раніше на Рівненщині шукали двох малолітніх братів, які зникли 5 квітня в селі Колки. Тіло 3-річного хлопчика знайшли того ж дня, а пошуки його 4-річного брата тривали ще 10 днів.

До операції залучили рятувальників, поліцейських, волонтерів, кінологів, дрони та човни. Дитину виявили у водоймі приблизно за кілометр від місця зникнення.