Ремонт продолжается круглосуточно: Шмигаль сказал, какая ситуация со светом в Одесской области
Источник:Денис Шмигаль
Денис Шмигаль рассказал, что в городе до сих пор до 40% людей остаются без света. Однако в течение ночи удалось восстановить свет у 200 тысяч абонентов.
Кроме того, со светом уже критическая инфраструктура. Премьер рассказал, что провел совещание с Одесской ОВА. Там по состоянию на 5 февраля над ситуацией с электроснабжением работают министр энергетики и глава Укрэнерго.
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Какая ситуация со светом в Одесской области
В городе все еще до 40% потребителей (280 тысяч) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения,
– заявил Денис Шмигаль.
По его словам, фактически 90% котельных централизованного снабжения уже запущены, пытаются подсоединить к генераторам локальные котельные.
"Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", – сказал премьер.
В Одессу направляются генераторы
Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей,
– заявил Денис Шмигаль.
По словам чиновника, поступило уже 25 генераторов, еще 50 – в пути. Премьер рассказал, что дал задачу изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в Одессе.Обратите внимание! По данным ОВА, в Одесском районе 5 февраля работает 337 пунктов несокрушимости, 295 из них – в Одессе.
Денис Шмигаль объяснил, что ситуация сложная: "Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее ее решить и вернуть свет в дома людей".
Какая ситуация со светом в Одесской области
- В результате двух аварий в Одесской области 4 февраля полмиллиона человек остались без света. По данным главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого, вечером 4 февраля критическую инфраструктуру Одессы уже подключили к энергоснабжению. Соответственно есть водоснабжение, водоотвод, теплообеспечение.
- Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что 5 февраля свет людям дают по несколько часов. Например, ориентировочно 1,5 часа из 14.
- Уже 5 февраля в Укрэнерго объяснили, что вместе с Одесской ОВА и облэнерго разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов.