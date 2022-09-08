Гибель дельфинов из-за агрессии оккупантов: Офис генпрокурора начал расследование экоцида

С начала полномасштабного вторжения на берегах Одесской области находят много мертвой рыбы, в том числе и дельфинов. Это происходит из-за активности россиян в море, которая вредит млекопитающим.

Вероятная причина гибели млекопитающих – использование россиянами гидролокаторов на подводных и надводных лодках. Сонары издают мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 7 сентября.

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Прокуратура открыла уголовное производство по факту экоцида

На месте уже провели осмотры и разрезы морских свиней и дельфинов, найденных мертвыми на побережьях. Отобранные образцы отправят для проведения исследований в Падуанский университет в Италии и Ганноверский университет в Германии.

Прокуратура также готовит запросы о предоставлении международной правовой помощи в Болгарию, Турцию и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры открыли уголовное производство по факту экоцида. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет.

Массовый мор рыбы в Одесской области

С 24 февраля на берегах Черного моря постоянно находят тысячи мёртвых млекопитающих. Об этом часто информирует эколог и руководитель научно-исследовательского отдела парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, дикая природа Черного моря сейчас очень ощущает на себе жестокость войны. Мощные взрывы оглушают дельфинов и они становятся как слепые. А потом млекопитающие умирают от голода или инфекционных болезней из-за слабого иммунитета.

По состоянию на конец июня, по подсчетам экологов, погибли не менее 3 тысяч особей . Но число растет каждый день.

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