В Одесской области оккупанты разрушили здание Дунайского пароходства и морвокзал

2 августа 2023, 13:13
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Офис Генпрокурора

Во время ночной атаки россияне пытались уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае. Оккупанты ударили по элеватору и зернохранилищу на юге Одесщины.

По данным Офиса Генпрокурора, повреждены резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Существенные разрушения получило трехэтажное здание "Морвокзала", которое отреставрировали всего 4 года назад.

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По данным следствия, 2 августа ночью вооруженные силы России совершили дроновую атаку по Одесщине. Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная,
– говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела.


В результате обстрела повреждено здание "Морвокзала" / Фото Генпрокуратуры

Справка. Здание Измаильского морского вокзала – визитная карточка города. Его построили в 1972 году, а в апреле 2019 года впервые капитально отремонтировали. Администрация морских портов Украины сообщала, что инвестировала в реконструкцию 52 миллиона гривен.


Здание Дунайского пароходства получило повреждения / Фото Генпрокуратуры


Враг попал в ангар с зерном / Фото Генпрокуратуры

Правоохранительные органы квалифицировали удар по Измаилу как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия ночной атаки врага по портовой инфраструктуре Одесщины: видео

Враг продолжает зерновой террор: главное об очередной атаке

  • Оккупанты атаковали Юг Одесщины дронами-камикадзе типа "Шахед" в ночь на 2 августа: попали по объектам портовой и промышленной инфраструктуры.
  • Россияне запустили дроны необычной траекторией. В ОК "Юг" сообщили, что обычно оккупанты запускают беспилотники с берегов какого-то одного моря. Впрочем, этой ночью "Шахеды" выпустили из Азовского через Черное.
  • На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив об угрозе всем на всех континентах.
Автор: Анастасія Лукашевська