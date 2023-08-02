В Одесской области оккупанты разрушили здание Дунайского пароходства и морвокзал

Во время ночной атаки россияне пытались уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае. Оккупанты ударили по элеватору и зернохранилищу на юге Одесщины.

По данным Офиса Генпрокурора, повреждены резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Существенные разрушения получило трехэтажное здание "Морвокзала", которое отреставрировали всего 4 года назад.

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По данным следствия, 2 августа ночью вооруженные силы России совершили дроновую атаку по Одесщине. Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная,

– говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела.



В результате обстрела повреждено здание "Морвокзала" / Фото Генпрокуратуры

. Здание Измаильского морского вокзала – визитная карточка города. Его построили в 1972 году, а в апреле 2019 года впервые капитально отремонтировали. Администрация морских портов Украины сообщала, что инвестировала в реконструкцию 52 миллиона гривен.



Здание Дунайского пароходства получило повреждения / Фото Генпрокуратуры



Враг попал в ангар с зерном / Фото Генпрокуратуры

Правоохранительные органы квалифицировали удар по Измаилу как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия ночной атаки врага по портовой инфраструктуре Одесщины: видео

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