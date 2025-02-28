В Одесской области прогремел взрыв: Россия атаковала баллистикой

В Одесской области вечером 28 февраля прогремел взрыв. Россияне атаковали регион баллистическим вооружением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В Одесской области прогремел взрыв

В Одесской области в 17:32 объявили воздушную тревогу. Воздушные силы объяснили, что причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Через несколько минут, в 17:35, Воздушные силы предупредили о скоростной цели на юге Украины в направлении Затоки, Одесской области. Через минуту местные телеграм-каналы сообщили о взрыве в Одесской области.

Так, взрыв прогремел в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Сейчас о последствиях атаки не сообщали. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что, по предварительным данным, по Одесской области россияне запустили 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М".