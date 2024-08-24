В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области ночью 24 августа прогремели взрывы. Оккупанты могли атаковать область ракетами.

О взрывах в Одесской области пишут местные телеграмм-каналы. Вероятно, в области могли отработать системы ПВО, передает 24 Канал.

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В Одесской области взрывы

Ночью 24 августа, в День Независимости Украины, оккупанты подняли тактическую авиацию. Воздушные силы предупредили, что вражеские борта фиксируются на Юге и направляются к пусковым рубежам в Черном море.

В то же время мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что борта Ту-22М3 осуществили пуски ракет Х-22. В сети писали, что вражеские ракеты летят в направлении Одесской области.

Около 03:02 местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Одесской области. Вероятно, в регионе сработали системы ПВО.

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Сейчас в воздушном пространстве не фиксируется вражеских воздушных целей. Впрочем, в Одесской области воздушная тревога остается. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом опасности и оставаться в безопасных местах.