Про вибухи на Одещині пишуть місцеві телеграм-канали. Ймовірно, в області могли відпрацювати системи ППО, передає 24 Канал.

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В Одеській області вибухи

Уночі 24 серпня, у День Незалежності України, окупанти підняли тактичну авіацію. Повітряні сили попередили, що ворожі борти фіксуються на Півдні й прямують до пускових рубежів у Чорному морі.

Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляли, що борти Ту-22М3 здійснили пуски ракет Х-22. У мережі писали, що ворожі ракети летять у напрямку Одещини.

Близько 03:02 місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи на Одещині. Ймовірно, в регіоні спрацювали системи ППО.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Наразі у повітряному просторі не фіксується ворожих повітряних цілей. Втім, в Одеській області повітряна тривога залишається. Закликаємо українців не нехтувати сигналом небезпеки та залишатися у безпечних місцях.

Станом на 03:25 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги.