В Одесской области "Шахед" упал на дом и взорвался: есть погибший

В ночь на 17 декабря оккупанты атаковали Украину "Шахедами", часть из которых запустили в направлении Одесской области. Один из сбитых дронов упал на частный дом и взорвался. К сожалению, есть погибший.

Россияне в ночь на 17 декабря запустили БпЛА по нескольким направлениям. Взрывы раздавались в разных областях Украины.

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Жуткие последствия ночной атаки в Одесской области

Воздушная тревога из-за ночной атаки длилась более 5 часов. Традиционно оккупанты направили часть своих ударных БПЛА в направлении Одесской области. Хотя силы и средства ПВО отработали метко, впрочем, сбитые "Шахеды" также наносят разрушения.

Так, в Одесской области один из дронов-камикадзе упал на частный дом и взорвался. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

К сожалению, на месте инцидента обнаружили тело погибшего мужчины.

Последствия падения сбитого "Шахеда" в Одесской области – больше в галерее

Как уточнили в Силах обороны, в пределах Херсонской области силы и средства ПВО сбили 7 "Шахедов", еще 9 дронов-камикадзе ликвидировали над Одесской областью.

Наталья Гуменюк в эфире телемарафона также добавила, что оккупанты начали атаковать дронами не только тыловые регионы Украины, но и прифронтовую Херсонщину. Она подчеркнула, что активная боевая работа велась именно там. Кроме того, Гуменюк сообщила, что россияне запускают "Шахеды" таким образом, чтобы их маршруты проходили через гражданскую инфраструктуру.

В результате падения одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме. Это в очередной раз говорит о том, что враг направляет свои БПЛА таким образом, чтобы их траектория пролегала над жилыми кварталами.

– заявила Гуменюк.

Она также сообщила, что мощной взрывной волной было повреждено несколько домов, расположенных рядом с местом падения сбитого "Шахеда".

Как отработала ночью ПВО

В воздушных силах сообщили, что враг ночью 17 декабря атаковал несколькими видами вооружения. Так, россияне запустили:

крылатую авиационную ракету Х-59,

крылатую ракету "Искандер-К",

20 ударных БПЛА типа "Шахед".

Ракета типа "Искандер-К" не достигла своей цели, а все остальные воздушные цели были успешно ликвидированы силами и средствами ПВО.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины. Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей,

– говорится в сообщении Воздушных сил.