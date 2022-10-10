В Одесской области силы ПВО сбили 3 ракеты и 5 дронов-камикадзе

Оккупанты утром 10 октября массово атаковали украинские города. Над Одесской областью наши воины сбили три ракеты и сразу пять дронов-камикадзе врага.

Около 10 часов утра российские захватчики ударили ракетами и беспилотниками по Одесской области. К счастью, наши воины отбили атаку врага.

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Силы противовоздушной обороны сбили три ракеты и 5 дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Однако опасность с воздуха до сих пор сохраняется. Поэтому местным жителям советуют находиться в укрытиях до соответствующих распоряжений.

Напомним, воздушная тревога в Одесской области началась еще в 7 утра. Через несколько часов жители Одессы услышали взрывы.

Впоследствии глава ОВА предупредил о возможных отключениях света. И заверил, что наши военные, коммунальщики и спасатели в боевой готовности, чтобы оперативно устранить любые возможные повреждения.

Прошу жителей Одесской области находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности,

– подчеркнул Максим Марченко.

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