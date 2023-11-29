В Одесской области отменили ограничения на дорогах из-за непогоды: какая ситуация в Николаевской области

В результате непогоды, которая бушевала в Украине в нескольких областях, ограничили движение транспорта по нескольким автодорогам. Однако 29 ноября их начали аннулировать.

В Одесской области сняли все ограничения по всей протяженности автомобильной дороги Одесса – Кучурган для всех видов транспорта. Часть ограничений также была отменена в Николаевской области.

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Ограничения частично уже снимали

В Одесской области ранее открыли для всех видов транспорта:

автодорогу М-15 Одесса – Рени (на город Бухарест), километров 11+920 – километров 307+379;

автодорогу М-05 Киев – Одесса, километров 274+435 – километров 466+700;

автодорогу М-28 Одесса – Южное – /М-14/ (Объезд г. Одессы), километров 3+450 – километров 28+315.

Ситуация в Николаевской области

С 10 часов утра в Николаевской области возобновили движение легкового транспорта на трассах:

М-13 из Кропивницкого на Кишинев (в пределах Николаевской области)

Т 15-06 на отрезке от Николаева до поселка Врадиевка

И для всех категорий транспорта на Т 15-04 от Первомайска до границы с Кировоградской областью.



Остается запрет движения всех категорий транспорта на Т 15-10 от Арбузинки до Еланца.

Также остаются ограничения для грузовых и пассажирских автобусов на нескольких участках.



Ограничения в Николаевской области / карта главы Николаевской ОВА

Кроме этого, за ночь на 29 ноября полностью расчистили дорогу М-14 в Одессу, также расчистили обочину. Также убрали участок возле Коблево, где было скопление грузовиков.

В Николаевской области работает 25 единиц техники, 39 человек. Дополнительно на дежурстве находятся 9 единиц техники и 12 человек. За сутки использовано 37 тонн соли и 276 тонн противогололедной смеси.

От коммунальных предприятий районов области для возобновления проезда привлечено 145 единиц техники.

Остается отключенным от электроснабжения 32 населенных пункта полностью и 5 частично.

Непогода в Одесской области