В Одесской области пограничники задержали грузовик с десятками уклонистов
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, но некоторые желают избежать призыва и пытаются всячески пересечь границу. В частности, группу уклонистов задержали в Одесской области.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что в Одесской области пограничники задержали грузовик с уклонистами. Организаторов схемы должны устанавливать и привлечь к ответственности.
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Грузовик остановили в нескольких километрах от границы
В прицепе обнаружили 41 человека, которые пытались доехать до границы. Транспортное средство остановили в нескольких километрах от границы. Вероятно, позже группа должна была разделиться или же организаторы придумали другой способ, чтобы перевезти уклонистов в Молдову.
На данный момент с этими нарушителями ведутся фильтрационно-проверочные мероприятия. Они будут привлечены к административной ответственности,
– пояснил Демченко
По его словам, на место также вызвали сотрудников полиции и СБУ, чтобы завести дело в отношении водителя о незаконной переправке через границу.
Далее правоохранители будут устанавливать всех участников схемы.
18 уклонистов сбежали в Венгрию
- Украинцы сбежали через венгерскую границу возле села Гуняди Закарпатской области. Там пограничники обнаружили заброшенный микроавтобус Volkswagen Transporter, на котором беглецы приехали к месту прорыва границы.
- Вероятно, заброшенным автомобилем группа беглецов приехала к границе. После этого они прорезали в ограждении дырку и сбежали через нее в Венгрию. Об этом свидетельствуют также следы на контрольно-следовой полосе.
- Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова рассказала, что в среду, 12 июня, в пограничном участке Закарпатской области возле поврежденного забора обнаружили следы людей, которые могли незаконно попасть в Венгрию. Информацию передали венгерским коллегам.