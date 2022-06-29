В Одесской ОВА намекнули на новые удары ВСУ по Змеиному

В Одесской ОВА говорят, что сегодня в Украине очень жарко. Особенно на острове Змеиный, который россияне пытаются использовать для своих целей.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, спонсорами жары для оккупантов являются именно Вооруженные Силы Украины.

Напомним ВСУ снова ударили по Змеиному: поражен вражеский ЗРК "Панцирь-С1"

Подробностей пока не сообщают

Сергей Братчук дал понять, что сегодня оккупантам на Змеином жарко точно не из-за +35 на столбике термометра, которые обещают синоптики.

Представитель Одесской ОВА подробностей новой атаки по острову Змеиный не рассказал. Причиной тому является то, что наши военные еще работают.

Подробности – потом. Не мешаем работать военным метеорологам,

– подчеркнул Братчук.

Удары по Змеиному: главное

20 июня украинские воины нанесли удар по Змеиному, из-за чего оккупанты понесли серьезные потери. По данным разведки, из-за удара погибло много захватчиков. Вероятно, удар был нанесен с помощью американских ракетных установок HIMARS.

На следующий день по оккупантам на острове снова "прилетело". В этот раз ракетами. Благодаря удару удалось попасть в "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга – заявила, что ВСУ нанесли сразу несколько мощных ударов по острову Змеиному. В то же время военная операция продолжается и нуждается в тишине.

27 июня ВСУ снова ударили по Змеиному. Наши воины нанесли 10 точных попаданий по позициям оккупантов и поразили вражеский ЗРК "Панцирь-С1".

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