В Одесском порту вспыхнул пожар

Ночью 28 июля в порту Одессы разгорелся пожар. Сейчас на месте работают спасатели.

Следует отметить, что тревоги в городе не было, поэтому есть вероятность, что пожар не связан с прилетами. Это, к сожалению, не первый подобный случай.

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Что происходит в Одессе

Местные жители сообщают о мощном пожаре в порту. Причины возгорания пока неизвестны.

В Одесской области это уже, к сожалению, не первый случай. 19 июля в Одесской области вспыхнул пожар в порту Рени. Тогда причиной возгорания оказалась разгерметизация цистерны автомобильного бензовоза.

К сожалению, тогда трагедия унесла жизнь 1 человека. Еще один оказался в больнице с 95% ожогов тела.

Из Одесского порта должны вывозить зерно

Согласно Стамбульским соглашениям, Одесский порт является одним из трех, через которые будут осуществлять экспорт зерна из Украины. Этот документ подписало наше государство с Турцией и ООН. Такое же соглашение подписала россия.

Однако на следующий день россия нанесла ракетный удар по порту в Одессе. Оккупанты пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось. россия открещивалась от атаки, однако затем представительница враждебного мида мария захарова признала, что за ударом стоит именно страна-агрессорка.

В МИД Украины назвали обстрел со стороны оккупантов - "плевком путина в лицо генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Эрдогана".

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