В Одесском районе уничтожают боеприпасы: людей призвали сохранять спокойствие

Сотрудники ГСЧС и правоохранители нашли и изъяли в Одесском районе много вражеских снарядов. Их будут уничтожать, поэтому жителей сообщают о звуках взрывов.

Одесса и область стали мишенью для российских оккупантов. Подходить к берегу россияне боятся, поэтому выбрали тактику нанесения ударов издалека и с воздуха.

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Уничтожение вражеских боеприпасов

После одного из обстрелов Одесщины были найдены 2 российских авиабомбы ФАБ-500. К счастью, снаряды не сдетонировали.

Пиротехники изъяли опасные боеприпасы. Бомбы уничтожили на территории Авангардовской территориальной общины возле Одессы. Людей предупреждают, что взрывы спровоцированы ликвидацией опасных вражеских снарядов, и призывают не паниковать.

Также гражданам напомнили о том, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае не нужно к ним приближаться, а тем более трогать. Единственное, что необходимо сделать – немедленно позвонить по номерам 101 и 102.

Новости с фронта: коротко о главном

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску. Снаряды оккупанта попали в одно из промышленных предприятий. Враг с первых дней войны не преследует никаких военных целей – его мишенями является мирное население и гражданская инфраструктура.

Рашисты не прекращают тяжелые обстрелы Луганщины. В частности, под вражеским огнем оказалась Врубовка. Оттуда удалось эвакуировать 8 человек, из них 3 детей.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что война перешла в позиционную фазу. По его мнению, это свидетельствует о стратегической победе Украины, ведь в такой войне побеждает тот, у кого больше запасов и ресурсов. Украина получает мощную поддержку от всего цивилизованного мира, в то время как санкции постепенно уничтожают ресурсы россиян и блокируют им пути для восстановления военных сил.

На Изюмском направлении, которое российские оккупанты определяли как приоритетное для продолжения войны против Украины, герои ВСУ перешли в контрнаступление. На некоторых позициях наши защитники уже вытеснили врага и продолжают гнать его назад в Россию.

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