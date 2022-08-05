В одном из районов Николаева – мощные взрывы: мэр обратился к горожанам
Источник:телеграм Александра Сенкевича
Утром 5 августа Николаев потрясли взрывы. Они раздались в одном из районов города. К жителям Николаева уже обратился мэр Александр Сенкевич. Он попросил горожан оставаться дома.
Уже второй раз за 5 августа в Николаеве раздаются взрывы. Отметим, что с 00:49 в городе объявлена воздушная тревога. Только в 07: 06 включили сирену на отбой.
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Николаевцев призвали оставаться дома
Около 06: 58 к жителям Николаева обратился глава городского совета. Александр Сенкевич отметил, что в одном из районов города прогремели мощные взрывы.
Прошу всех не выходить из дома и держаться как можно дальше от окон!,
– подчеркнул он.
Заметим, что корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в 06:50. К сожалению, несмотря на отбой воздушной тревоги, в 07:15 в городе снова прогремели взрывы.
Неспокойной была ночь для всех украинцев
Ночью воздушная тревога разбудила практически всех жителей нашей страны. Вскоре появилась информация о вражеских ударах сразу в нескольких городах и области.
- Стало известно о том, что враг обстрелял Никополь. В местной РОА по состоянию на 01:45 отметили, что сохраняется угроза артиллерийских атак со стороны россиян. Отметим, что сначала воздушную тревогу включили именно на территории Никопольской общины, а затем и по всей Днепропетровщине. Кроме того, около 01:44 взрывы слышали еще и жители Криворожского района.
- По состоянию на 02:22 сообщили о взрывах в Николаеве. Их слышали также около 01: 50 В Запорожье. В обоих случаях не поступало информации о том, были ли это вражеские "прилеты".
- Неспокойно было также на Харьковщине. Там местные жители сообщили о сразу 4 "прилетах" от российских оккупантов.
Напоминаем, что риск ракетных и артиллерийских ударов все еще очень высок. Поэтому рекомендуем не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и оставаться в укрытиях во время сирен. Выходить из хранилищ стоит лишь после отбоя. И то это следует делать максимально осторожно, ведь опасность может подстерегать и по завершении тревоги.
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