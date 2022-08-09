Украинский юг особенно прекрасен в августе, – в ОП отреагировали на "хлопок" в Крыму

В временно оккупированном Крыму 9 августа прогремели мощные взрывы. На них уже иронически отреагировали в офисе Президента Украины.

Реакция украинских политиков на взрывы в Крыму

Вооруженные Силы Украины пока не подтверждали удар. Однако взрывы прогремели на территории аэродрома российских вооруженных сил, что говорит само за себя.

Актуально "Хлопок" в Новофедоровке: кафиры объявили эвакуацию и придумывают, что "сдетонировали боеприпасы"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак коротко и иронично заметил, что украинский юг особенно прекрасен в августе. Намек политика все поняли. В то же время глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что 9 августа отмечают Международный день коренных народов.

В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке – очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина,

– подчеркнула Верещук.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким иронически предложил россиянам запретить курить на военных объектах.

Что известно о "хлопке" в Крыму

9 августа возле Новофедоровки в Крыму прогремели мощные взрывы в районе военного аэродрома. В небе сразу появился огромный столб дыма. Туристы и местное население начали паниковать , а на дорогах образовались пробки.

Оккупационные власти начали придумывать чушь о том, что "ничего страшного не произошло". Мол, это несколько боеприпасов сдетонировали, но ситуация "под контролем". При этом россияне объявили эвакуацию из Новофедоровки, чем возразили сами себе.

В то же время пожар на аэродроме продолжается. Жители Сакского района говорят, что боеприпасы продолжают взрываться, а стекла в их домах – трясутся.

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