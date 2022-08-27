На Юге ВСУ уничтожили средства вражеской ПВО, склады с боеприпасами, много техники и оккупантов

Наши защитники 26 августа продолжили уничтожать врагов на Южном направлении. За сутки ликвидировали средства вражеской ПВО и многие техники оккупантов.

Кроме этого, понес враг и значительные потери в личном составе. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" в сутки.

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Какие удары нанесли ВСУ

Наша тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне. Также Воздушные Силы ударили по опорному пункту россиян в Новопетровке и скоплению вражеской живой силы и техники там же. Также атаковали позиции войск россии в Ольгино.

Тем не менее эффективно отработали в этот день не только украинские пилоты. Ведь наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнены более 250 огневых задач.

Какие подтверждены потери врага на Юге в этот день:

24 оккупанта;

2 реактивные системы залпового огня "Смерч";

3 самоходных орудия "Гиацинт";

самоходная пушка артиллерии "Пион";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона";

5 единиц бронированной и автотехники.

Также в районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами россиян.

Детальнее о ситуации на Юге 26 августа: смотрите видео

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