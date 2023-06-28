На оккупированных территориях – вспышка инфекций, погибших хоронят в братских могилах – Генштаб

Российские захватчики продолжают циничную войну на территории Украины. Так, после подрыва россиянами Каховской ГЭС в оккупированной Херсонской области начали распространяться разные инфекционные болезни. В результате поисково-восстановительных работ всего за два дня они нашли более 60 тел.

Поэтому, чтобы скрыть реальное количество жертв, российское командование приказало хоронить погибших в братских могилах без забора образцов ДНК. Также они запретили устанавливать какие-либо отметки на месте захоронения в оккупированной Херсонской области.

Кроме того, враг продолжает обстреливать мирные украинские города и села. В частности, российские оккупанты нанесли очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Шахед". Противовоздушная оборона уничтожила 6 дронов-камикадзе противника.

Также россияне нанесли 2 ракетных и 44 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали и мирные люди.

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Что происходит на разных направлениях

На Волынском да Полесском направлениям оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском да Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Русская Лозовая Харьковской области. Кроме того, захватчики совершили минометные и артиллерийские обстрелы. 25 населенных пунктов. В частности, это:

Леоновка Черниговской области;

Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области;

Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеновка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области.

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На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам. Среди них:

Колодезное;

Фиголовка;

Новомлынск;

Двухлетняя;

Западное;

Кондрашовка;

Купянск;

Масютовка;

Кисловка;

Берестово в Харьковской области.



Украинские защитники продолжают наносить поражение врагу / Фото Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздолевки Донецкой области. Также россияне нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Звановка и Выемка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенных пунктов, в частности:

Невское, Белогоровка Луганской области;

Торское, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области;

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Белая Гора Донецкой области. Также он нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали близко 15 населенных пунктов, среди которых:

Васюковка;

Орехово-Василовка;

Марковое;

Хромовое;

Времен Яр;

Ивановское;

Озаряновка;

Южное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил безрезультативное наступление в районе Авдеевки, там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы районов свыше 10 населенных пунктов. В частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское в Донецкой области.



ВСУ мужественно отбивает атаки российских захватчиков / Фото Генштаба ВСУ

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах близко 10 населенных пунктов, в том числе Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых:

Константиновка;

Парасковеевка;

Новомихайловка;

Пречистовка;

Золотая Нива;

Свободное поле;

Сторожевое;

Благодатное;

Макаровка;

Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском да Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали следующие населенные пункты:

Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное Запорожской области;

Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львове, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области;

Очаков Николаевской области.



Украинская армия защищает наши земли от враждебной оккупации / Фото Генштаба ВСУ

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 по зенитно-ракетным комплексам и 1 по пункту управления врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.