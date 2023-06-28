Об этом 24 Каналу рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков.

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В последнее время можно заметить, что враг стал меньше проводить штурмы как на Марьинском направлении, так и в самой Марьинке. Хотя этот участок до сих пор остается одной из самых горячих точек на фронте.

Если проанализировать цифры, можно сказать, что немного уменьшилось количество штурмов на Марьинском направлении. Интенсивность боев в районе Марьинки также уменьшилась,

– отметил Шершень.

Почему враг стал меньше атаковать на Марьинском направлении

Как отметил Шершень, это произошло, скорее всего, по двум причинам. Была информация, что личный состав кадыровцев переместился из этому направлению на территорию России из-за попытки мятежа и конфликта владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с местным министерством обороны.

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Кроме того, украинские военные уничтожают значительное количество захватчиков на Марьинском направлении. Недавно интересной информацией поделился один из российских оккупантов, которого захватили в плен.

Также есть информация по показам пленного, который участвовал в боях вблизи Марьинки. Он рассказал, что из 150 личного состава россиян в живых осталось всего 20. Вот такая ситуация в Марьинке,

– заметил Шершень.

Обратите внимание! Вооруженные Силы Украины удерживают Марьинку уже около 16 месяцев. За это время российские оккупанты буквально разрушили город.

Ситуация в Марьинке: коротко