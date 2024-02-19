В оккупированной Макеевке попадание в нефтебазу, – СМИ
Источник:Новости Донбасса
На оккупированных территориях также не спокойно. В частности, СМИ пишут о попадании в нефтебазу в Макеевке Донецкой области.
Во временно оккупированной Макеевке 19 февраля прогремели взрывы. После этого поднялся столб густого черного дыма.
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Вероятно, работала вражеская ПВО
После взрывов частично обесточен Красногвардейский район Макеевки. Вероятно, взрывы, которые слышали местные, были результатом попыток российских сил ПВО сбить цель.
В Макеевке попадание на нефтебазу / Фото с телеграмм-каналов
Почти сразу же появились видео со столбом густого черного дыма над местом, куда, вероятно, произошел прилет. Пока никаких деталей неизвестно, однако выглядит это довольно серьезно. Россияне имеют проблемы на оккупированных территориях, ведь больше не могут чувствовать себя в безопасности там. В то же время неизвестно, кто стоит за ударом.
В Макеевке попадание в нефтебазу: смотрите видео
Взрывы на оккупированных территориях: последние новости
- Утром 19 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Их было слышно во всех районах. Уже вскоре партизаны сообщили о сбитом российском самолете. Сопротивление сообщает о минус одном российском самолете. Советник городского головы рассказал, что было два взрыва.
- Во временно оккупированный Токмак пожаловал "хлопок". В пятницу, 9 февраля, примерно в 6 утра было два прилёта по скоплению техники и личного состава российских оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. Он подчеркнул, что ликвидация врага на временно оккупированных территориях продолжается почти ежедневно.
- В оккупированном Крыму 30 января 2024 года сновую было тревожно. Россияне жалуются на взрывы и якобы "атаку беспилотников". Пропагандисты заявили, что "ПеВеО" якобы "отбила все атаки" на Крым. Также писали о якобы сбитых "БпЛА" над акваторией в районе Бельбека.