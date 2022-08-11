В оккупированной Новой Каховке раздаются сильные взрывы

В оккупированной Новой Каховке вечером 11 августа раздаются сильные взрывы. Сергей Хлань заметил, что захватчиков становится меньше.

"Хлопок" продолжает преследовать российских захватчиков. В этот раз "не повезло" оккупантам в Новой Каховке.

Заметьте Крымский мост, которым ежедневно перебрасывают войска и технику с россии, ждет своих ракет, – Чубаров

Новость сообщил Сергей Хлань – депутат Херсонского областного совета и военный ТрО. Никаких деталей он пока не раскрывал.

Херсонщина. В Новой Каховке сообщают о сильных взрывах. Уменьшается число оккупантов и их техники,

– заявил Хлань.

Хлопок "посетил" и оккупантов возле Бердянска

Вечером 11 августа не обошлось без "хлопка" также вблизи временно оккупированного Бердянска. СМИ сообщают о мощных взрывах. Громче всего звук взрыва слышали жители отдаленных микрорайонов города (со стороны Мариуполя). Кроме того, они ощущали взрывную волну.

По данным СМИ, "хлопок" мог догнать оккупантов на Азовском побережье села Новопетровка.