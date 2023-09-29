Сейчас в городе скачет напряжение. Жителям Бердянска советуют выключить электроприборы из сети.

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В Бердянске – мощный взрыв и проблемы со светом

По словам очевидцев, мощный взрыв был слышен в микрорайоне Колония и Нагорной части города. После взрыва нестабильно работает электроснабжение.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты "глубокого тыла" продолжают нарушать технику безопасности.

Жители Бердянска сообщают о громком взрыве, после которого в некоторых районах города перебои с электроснабжением. Уточняем подробности,

– отметил он.

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