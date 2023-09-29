Зараз у місті скаче напруга. Мешканцям Бердянська радять вимкнути електроприлади з мережі.
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У Бердянську – потужний вибух і проблеми зі світлом
За словами очевидців, потужний вибух було чутно у мікрорайоні Колонія та у Нагірній частині міста. Після вибуху нестабільно працює електропостачання.
Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, окупанти "глибокого тилу" продовжують порушувати техніку безпеки.
Мешканці Бердянська повідомляють про гучний вибух, після якого у деяких районах міста перебої з електропостачанням. Уточнюємо подробиці,
– зазначив він.
Яка ситуація у Бердянську: останні новини
- Нещодавно супутникові знімки Бердянська показали, що в міському аеропорту розміщено понад 20 російських гелікоптерів. За останні кілька місяців російські війська на цій базі побудували нові укріплення та укриття для транспортних засобів і техніки.
- До речі, раніше Росія влаштувала псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Однак "бавовна" дбає, аби окупантам було гаряче. Зокрема, було "гаряче" у Бердянську. За даними джерел 24 Каналу у СБУ, там пролунали вибухи на так званій "виборчій дільниці". Її окупанти облаштували у муніципальному ліцеї.
- Також 29 серпня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Про них розповіли місцеві мешканці. Так, гучний вибух чули практично у всіх мікрорайонах міста. Крім того, у порту Бердянська лунала сирена.
- Окрім цього, заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукало повідомляв про ще одну "бавовну" в окупованому Бердянську. Зазначимо, що, ймовірно, вогонь палав на одному із підприємств, де дислокувалась ворожа техніка.
- Мовиться, як зазначив Дудукало, про Бердянський завод шляхових машин, який вже тривалий час не працював на повну потужність. Його окупанти почали використовувати як ремонтну базу для своєї техніки. Раніше була інформація про те, що там розташовувалося близько 30 ворожих танків, які були на ремонті. Також окупанти там ремонтують колісну й гусеничну техніку.