Зараз у місті скаче напруга. Мешканцям Бердянська радять вимкнути електроприлади з мережі.

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У Бердянську – потужний вибух і проблеми зі світлом

За словами очевидців, потужний вибух було чутно у мікрорайоні Колонія та у Нагірній частині міста. Після вибуху нестабільно працює електропостачання.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, окупанти "глибокого тилу" продовжують порушувати техніку безпеки.

Мешканці Бердянська повідомляють про гучний вибух, після якого у деяких районах міста перебої з електропостачанням. Уточнюємо подробиці,

– зазначив він.

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