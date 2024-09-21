В оккупированном Крыму раздаются взрывы, есть попадания

В оккупированном Крыму вечером 21 сентября была объявлена ​​воздушная тревога. Незадолго после этого там начались взрывы.

Местные телеграм-каналы сообщают, что “очень громко” в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае. Традиционно оккупанты перекрыли Крымский мост, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Украина впервые применила "Паляницу" по военной цели в Крыму в августе, – СМИ

Что известно о взрывах в Крыму 21 сентября

В частности взрывы от работы вражеской ПВО раздавались в небе над Симферополем, россияне даже поднимали в небо авиацию.

На улицах оккупированного Севастополя останавливали транспорт, оккупанты также призвали горожан покинуть прибрежные зоны и перейти в укрытие.

Также взрывы слышали и в Бахчисарае.

Местные телеграм-каналы пишут, что Украина якобы атаковала баллистическими ракетами. Некоторые из них предположили, что это "ATACMS".

Работа ПВО в Симферополе: смотрите видео

Проукраинские телеграм-каналы сообщают, что есть попадания в Бахчисарайском районе.

Украина еще не комментировала атаку на Крым. Ожидаем детали и официальную информацию от украинских ведомств.