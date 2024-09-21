Місцеві телеграм-канали повідомляють, що "дуже гучно" у Севастополі, Сімферополі та Бахчисараї. Традиційно окупанти перекрили Кримський міст, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Криму 21 вересня
Зокрема вибухи від роботи ворожої ППО лунали у небі над Сімферополем, росіяни навіть підіймали в небо авіацію.
На вулицях окупованого Севастополя зупиняли транспорт, окупанти також закликали містян залишити прибережні зони та перейти в укриття.
Також вибухи чули й в Бахчисараї.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що Україна нібито атакувала балістичними ракетами. Деякі з них припустили, що це "ATACMS".
Робота ППО у Сімферополі: дивіться відео
Проукраїнські телеграм-канали повідомляють, що є влучання у Бахчисарайському районі.
Україна ще не коментувала атаку на Крим. Очікуємо на деталі та офіційну інформацію від українських відомств.