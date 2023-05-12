В оккупированном Луганске раздались минимум 2 взрыва: прилетело в нефтехранилище и базу техники

На временно оккупированные территории 12 мая в очередной раз пришел "хлопок". В частности, взрывы прогремели в Луганске.

Захватчики традиционно начали обвинять в атаке ВСУ. Об этом рассказали в ряде местных пабликов, сообщает 24 канал.

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Луганск посетил "хлопок"

Во временно оккупированном Луганске после 18:00 прогремели 2 взрыва. По словам местных, их якобы слышали на территории одного из заводов.

Захватчики сразу же заявили об атаке со стороны ВСУ и работе ПВО.

Смотрите видео "хлопка" в Луганске

По меньшей мере, 2 взрыва во временно оккупированном Луганске. Расстояние до линии фронта – около 100 километров,

– написал активист Сергей Стерненко.

По его словам, предварительно были нанесены удары по промышленным объектам.

"Пока неизвестно, что именно там было поражено. Местные жители сообщили, что перед ударами был слышен реактивный звук, похожий на пролет ракет", – добавил Стерненко.

Смотрите фото "хлопка" / Фото из соцсетей

На "хлопок" уже отреагировал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

"Важно! Местные жители сообщают о взрывах в Луганске", – написал путинский приспешник.

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Прилетело по нефтебазе

Вскоре россияне начали жаловаться, что удар могли нанести ракетами Storm Shadow. Мол, Украина недавно их получила и HIMARS не достает в Луганск.

Российские военкоры заявляли, что одна из ракет прилетела по нефтехранилищу. Однако официальной информации об инциденте пока не было.

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Позже стало известно, что на "Машиностроительном заводе "100" в результате попадания начался пожар. Это предприятие когда-то специализировалось на оборудовании для электронного машиностроения.

Сейчас там якобы производят полимерные изделия. Информация о пострадавших не поступала.

После взрывов начался пожар: видео

"Удар нанесен по заводу "Поли-пак", второй взрыв был слышен в районе нефтебазы", – сообщили местные СМИ.

Завод, на котором случился "хлопок", использовался в качестве ремонтной базы и пункта поставки вооруженных сил России. Затем в местных пабликах обнародовали видео разрушенного здания на территории "Полипак".

О пострадавших в результате взрыва не сообщали: видео