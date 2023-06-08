В оккупированных Луганске и Донецке прогремели взрывы: в небо поднимается густой дым

В временно оккупированных Луганске и Донецке 8 июня достаточно громко. Очевидцы сообщают по крайней мере несколько громких взрывов. В Луганске исчезла мобильная связь, очевидно – прилет, а в Донецке – сработало враждебное ПВО.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, передает 24 Канал. После серии взрывов в городах, оккупанты сообщили о работе ПВО.

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В небе виден черный столб дыма

"В оккупированном городе раздалось несколько взрывов, поднимается черный дым", – говорится в сообщении.

Из разных районов города видны клубы дыма, в том числе в районе тепловозостроительного завода.

В Луганске прогремели взрывы: видео

Также в сети публикуют фотографии из Луганска.



В оккупированном Луганске "хлопок" / Фото из телеграм-каналов



Столб черного дыма в Луганске виден из разных уголков города / Фото из телеграмм-каналов

В Луганске исчезла связь

Пропагандисты также заявили, что над городом якобы пролетели ракеты.

"По меньшей мере, 4 ракеты прилетели по россиянам в Луганске", – говорится в сообщении.

Отмечают, что в городе исчезла мобильная связь.

Куда могло прилететь

Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что удар случился по военной базе Российской армии в Луганске.

Оккупанты же, конечно, убеждают, что сбили все ракеты. Однако, как видно в видео, распространяемом с места событий очевидцы, это совсем не так. Черный густой дым не характерен для работы ПВО, это дым от прилета. Поэтому очень вероятно, что прилет по военной базе оккупантов в Луганске.

В Луганске прилет: видео​

В Донецке работает ПВО

Сразу после сообщений о взрывах в оккупированном Луганске прогремели взрывы и в оккупированном Донецке. Отмечают, что причиной взрывов является работа вражеской ПВО.

В Донецке отработало вражеское ПВО / Фото из телеграм-каналов