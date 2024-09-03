"Русская рулетка": как оккупанты проводят "разминирование" Мариуполя

В оккупированном Мариуполе очень большая территория до сих пор не разминирована. Снаряды в городе остались со времен, когда здесь шли бои, а также в результате бомбардировок. Время от времени на таких боеприпасах подрываются местные жители.

Оккупанты пытаются разминировать территорию Мариуполя, однако это у них получается не всегда удачно. Таким мнением поделился с 24 Каналом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что мариупольцам приходится месяцами ждать, пока приедут разминировать определенное место. В целом уровень заминирования города сегодня очень большой.

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Статистика тщательно засекречена

Разминирование в оккупированном городе обычно проводят какие-то непонятные лица, которые, по мнению советника городского головы Мариуполя, не имеют соответствующей квалификации.

Разминированием занимается какой-то Вася из так называемой "ДНР". Он ковыряется в неразорвавшемся боеприпасе, а дальше – как повезет. Может, разминирует снаряд и уйдет живым, а, может, пойдет с не разминированным снарядом, а он потом сдетонирует. Это "русская рулетка",

– подчеркнул Андрющенко.

Этих "разминировщиков", по его словам, стабильно уменьшается – 2 – 3 в месяц погибает или остается без рук или ног.

Недавно был пожар на одном из старых кладбищ в Мариуполе. Там выгорела трава, которую никто не косит. Оказалось, что на кладбище – большое количество снарядов. Когда продолжалось разминирование, один из таких "саперов" подорвался и сейчас в больнице. Такое происходит постоянно,

– отметил он.

К слову, статистика по количеству людей, которые подрываются в Мариуполе, тщательно засекречена.

"Цифры очень неприятные, и прежде всего среди гражданских. Подрывы происходят не из-за того, что люди не видят снаряды, что не разорвались, а потому, что приехал такой "сапер" и сказал, что все "разминировано". Потом кто-то пошел и погиб", – объяснил Павел Андрущенко.

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