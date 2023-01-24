В оккупированном Симферополе слышали несколько мощных взрывов

В оккупированном Симферополе громко – местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах.

Местные телеграм-каналы сообщают о минимум 4 взрывах. Вероятно, они достаточно мощные, ведь длились около 5 минут.

Внимание Россиян готовят к поражению: что означают заявления из Кремля и зачем Путин "обложился" ПВО

Крым.Реалии отметили, что звуки взрывов звучали в районе 51 армии.

Что-то все время взрывается в Симферополе на 51 армии, и так что стекла дрожат в течение 5 минут, у кого как ситуация?

– пишут очевидцы.

Пока официальных комментариев российских властей Симферополя по поводу этой ситуации нет. Российские и украинские военные тоже не комментировали событие.

Коротко о хлопках в Крыму

Спокойствие россиян в Крыму, считавших, что их не затронет война в Украине, пошатнулась с первыми звуками взрывов, которые в последнее время происходят все чаще.

Часто оккупационные власти пытаются оправдать взрывы работой "надежного" ПВО. Однако все же бывают и прилеты. Да и собственно, и звуки ПВО – не очень-то приятные.

Последние громкие взрывы в Крыму звучали совсем недавно – 16 января в Бельбеке ПВО якобы сбило аж три украинских беспилотника. Обратите внимание, что там расположена авиабаза ВКС России.

Взрывы в Севастополе раздавались и в ночь с 15 на 16 января. Пророссийские источники рассказывали, что у местных жителей от взрывов звенели окна.