В оккупированный Донецк прибыли российские следователи, чтобы выяснить, куда делись морпехи, - Генштаб

Россияне пытаются выяснить, что произошло в Павловке возле Угледара и куда девались оккупанты из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота. Направили в Донецк даже следственную группу.

Это подтвердил Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 8 ноября.

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С целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил России на территории Украины, в Донецк направлена группа представителей следственного комитета России,

– говорится в сообщении.

Что произошло в Павловке

Предварительно в украинской армии подтвердили, что в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара у врага большие потери. А 155 российская бригада из-за них пожаловалась губернатору.

Однако Россия считает, что оккупантов нужно "воспитывать". Поэтому в бригаду отправили и офицеров-воспитателей, которые должны подавить бунты среди военных и "поднять морально-психологическое состояние оккупантов".

Что известно о бунте 155 бригады россиян

6 ноября 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота России заявила, что в стороне Павловки на Донетчине у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и пропавших без вести. Поэтому они написали письмо губернатору. 6 ноября 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота России заявила, что в стороне Павловки на Донетчине у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и пропавших без вести. Поэтому они написали письмо губернатору.



Несмотря на официальные заявления даже пропагандисты признали факт потерь и заявили, что бригаду нужно эвакуировать, однако такой возможности нет.

После огласки в минобороны России наконец-то прокомментировали инцидент. Однако назвали события "эффективными наступательными действиями" в направлении Угледара.

ВСУ выбивают оккупантов

Так что "операцию" в Павловке оккупанты, похоже, провалили. Есть основания полагать, что врага полностью или частично выбили из села и окрестностей.

Потери врага на этом направлении безумны

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась объяснил в комментарии 24 каналу, что 300 убитых и раненых оккупантов, о которых морпехи написали в письме руководству – это только из этой 155 бригады. Но она была под Павловкой не сама, поэтому потери россиян в этих боях еще больше.

И даже если разбираться с потерями только в этой бригаде, то, по словам Карася, среди этих 300 человек – фактически все штурмовики. Источники, которые украинский военный нашел в российской армии, которым, по его убеждению, можно доверять, отметили, что действительно 75% участников штурма из рядов морской пехоты погибли.

Если 75% погибли, значит, штурмовали людей 400 – 500, а еще был штаб и другие, то есть суммарно их участвовало около 900 – 1000 человек. Соответственно, бригада сейчас осталась со штабом, водовозками и с пьяным политруком. А штурмовиков не осталось,

– заметил военный.

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