В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых россиян из Змеиного: палаты там – переполнены

С острова Змеиный в оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных. Из 40 связистов живыми вернулись – 8, а также 10 тел погибших эвакуированы.

В севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии. Из-за такой нагрузки в палатах устанавливается по 40 коек.

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Кроме того, на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови из-за большого количества раненых российских военных.

Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится,

– рассказали в украинской разведке.

От оккупационных властей на "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение, чтобы мужчин отправляли в местные военкоматы. Однако не всех, а количество зависит от того, сколько в общей сложности их есть в компании.

Мужчинам предлагается подписать контракты с вооруженными силами России на срок от 3 месяцев до 1 года. При этом обещают несение службы якобы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

"Как показывает практика, подобные обещания оккупантами не выполняются. Многие пленные рашисты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой", – сообщили в разведке.

Последние новости с острова Змеиный

В Министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупанты снова пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Россияне хотят заблокировать морские коммуникации Украины.

Кирилл Буданов рассказал, что остров Змеиный в Черном море стратегически важен. Именно поэтому Вооруженные силы Украины будут бороться за него, пока потребуется.

Остров Змеиный – это стратегически важный пункт, если говорить о возможности для России высадки тактического морского десанта. А также это теоретически единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить тактический воздушный десант на территорию оккупированного россиянами Приднестровья в Молдове.

Спутники зафиксировали на украинском острове Змеиный большие метки в виде буквы "Z". Она стала в России символом войны против Украины.

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