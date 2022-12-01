В Олешках стало меньше российских военных и техники: куда они сбежали

В Олешках на Херсонщине стало меньше российских военных и вражеской техники. Вероятно, так враг готовится к продвижению ВСУ на левый берег Днепра.

Оккупантов в Олешках стало меньше

О том, что россиян стало меньше в оккупированных Олешках, Генштаб ВСУ сообщил 1 декабря. Они бежали из города в соседние населенные пункты.

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Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки,

– сообщили в Генштабе.

Военное руководство России вывело свои войска из отдельных населённых пунктов Херсонской области. Теперь оккупанты находятся в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань. Большинство из них это "мобики".

Где расположены Олешки: карта

Какая ситуация на Херсонском направлении

Вражеские войска обороняют ранее занятые рубежи на Херсонском направлении. Кроме того, они обстреливают населенные пункты из разных видов оружия. В частности, за последние сутки оккупанты вели артиллерийский и танковый огонь по городам и селам, расположенным на правом берегу реки Днепр.

Недавно освобожденный Херсон теперь подвергается российским обстрелам. Оккупанты стреляют по городу несколько раз в день.

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