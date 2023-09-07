В Олешках взорвали авто с ФСБ-шниками и военными

В Олешках на Херсонщине 7 сентября взорвали авто окупантов. В нем находились ФСБ-шники и военные.

В результате файер-шоу есть по меньшей мере один "двухсотый", сообщают источники 24 Канала в СБУ. Погибший – ФСБ-шник.

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Его "коллега" находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, ранения получили трое военных, сопровождавших ФСБ-шников. Как говорится, мест на концерте у Кобзона хватит на всех.

"Хлопок" в Олешках: смотрите видео источников 24 Канала в СБУ

Ходят слухи, что "хлопок" в Олешки подвезла СБУ.

Взорванные ФСБ-шники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и заодно – чтобы пытать украинцев,

– говорится в сообщении.

Оккупантов в который раз предупреждают, что такая судьба будет ждать каждого, кто ступил на украинскую землю. У врага нет никакого будущего на временно оккупированных территориях.

Оккупанты панически боятся "хлопка"

Российские оккупанты панически боятся "хлопка", регулярно посещающего их на временно оккупированных территориях. В частности, недавно в Энергодаре (Запорожская область) дрон залетел в здание, где находились захватчики. Оккупанты пытаются спрятаться от "хлопка". В частности, ночуют для этого на территории ЗАЭС.